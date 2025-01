Nur mehr ein Tournee-Springen steht an, dann wissen wir, wer die Vierschanzentournee 2024/25 gewinnt!

Doch bevor es in Bischofshofen am Montag so richtig zur Sache geht, steht am Sonntag (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker) die Qualifikation an.

Bisher gingen nicht nur alle Haupt-Springen, sondern auch alle Qualifikationen bei dieser Tournee an Österreicher. In Bischofshofen gehen Daniel Tschofenig, Jan Hörl, Stefan Kraft und Co. auf den nächsten Quali-Sieg los.

