Offiziell! ÖSV-Allrounderin findet neuen Ausrüster

Gute Nachrichten für ÖSV-Allrounderin Ricarda Haaser!

Wie die 31-Jährige am Donnerstag via Instagram bekanntgibt, wird Haaser künftig mit Salomon an den Start gehen und mit der französischen Skimarke künftig angreifen.

Schon zuvor war ein Wechsel des Ausrüsters seitens der Bronzegewinnerin der WM-Kombi 2023 spekuliert worden, nachdem Haaser bei Fischer aus wirtschaftlichen Gründen seitens der Traditionsmarke aussteigen musste (Alle Infos >>>).

Nun ist der Deal unter Dach und Fach - für die gebürtige Innsbruckerin bricht damit eine neue Zeitrechnung an.

