Transfercoup! Bozen angelt sich Ex-NHL-Defender

Der HC Bozen tütet einen hochkarätigen Transfer ein!

Wie die "Foxes" am Donnerstag bekanntgeben, wechselt Ex-NHL-Defender Mark Barberio nach Südtirol und schließt sich den Bozenern für die kommende Saison an.

Der 35-jährige Kanadier absolvierte von 2012 bis 2020 rund 300 Partien in der NHL - darunter Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche und die Montreal Canadiens. 2020 zog es den Defender zum HC Lausanne in die Schweizer National League, wo er für zwei Saisons die Kapitänsrolle innehatte.

Olympia-Teilnahme mit Team Canada

2022 nahm Barberio zudem mit seinem Heimatland an den Olympischen Spielen teil und war von 2023 bis zuletzt für den russischen KHL-Klub Severstal Cherepovets im Einsatz, für den der 35-Jährige eine wichtige Stammkraft war. Nun setzt Barberio seine Karriere in der win2day ICE Hockey League fort.

"Die Möglichkeit, in Italien zu leben und Eishockey zu spielen, ist etwas ganz Besonderes. Bozen ist ein Verein mit großer Tradition und reicher Geschichte. Ich kenne die Ambitionen des Klubs und seiner Fans und verspreche, alles zu geben, um das gemeinsame Ziel – den Pokalsieg – zu erreichen. Ich freue mich darauf, in Bozen anzukommen, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und loszulegen. Bis bald!", so Barberio in einem ersten Statement.

