Für Österreich hätte die Vierschanzen-Tournee 2024/25 nicht besser starten können.

Während es in Oberstdorf einen sensationellen Dreifachsieg gab, konnte Daniel Tschofenig in Garmisch-Partenkirchen das zweite Springen für sich entscheiden.

Qualifikation ab 13:30 Uhr

Ehe am Samstag (ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker) in Innsbruck das dritte Tournee-Springen ansteht, steigt am Freitag die Qualifikation - ab 13:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Österreich hat dank der nationalen Gruppen insgesamt elf Athleten am Start.

Das ÖSV-Team gehören auch am Bergisel zu den großen Favoriten. Erstmals liegt bei der Vierschanzen-Tournee zur Halbzeit ein Österreicher-Trio in Front. Stand in der Tournee-Gesamtwertung>>>

