Tournee LIVE: Quali in Innsbruck - das Ergebnis

Die Tournee ist in Österreich gelandet! Wer gewinnt die Quali am Bergisel? Alle Weiten, Ergebnisse & K.o.-Duelle aus Innsbruck hier live im Überblick.

Tournee LIVE: Quali in Innsbruck - das Ergebnis Foto: © GEPA
Die Tournee ist in Österreich gelandet!

Nach den packenden Bewerben in Deutschland wartet heute die Herausforderung am Innsbrucker Bergisel. Für die ÖSV-Adler rund um Jan Hörl und Stephan Embacher ist die Qualifikation heute das "Heimspiel-Aufwärmen", um sich die beste Ausgangslage für das morgige Springen zu sichern.

LIVE-Ticker zur Vierschanzen-Tournee

Wer meistert die schwierigen Windbedingungen im Inntal und wer schnappt sich den Quali-Sieg auf der HS128?

Das Ergebnis der Quali in Innsbruck

