NEWS
Tournee LIVE: Quali in Innsbruck - das Ergebnis
Die Tournee ist in Österreich gelandet! Wer gewinnt die Quali am Bergisel? Alle Weiten, Ergebnisse & K.o.-Duelle aus Innsbruck hier live im Überblick.
Die Tournee ist in Österreich gelandet!
Nach den packenden Bewerben in Deutschland wartet heute die Herausforderung am Innsbrucker Bergisel. Für die ÖSV-Adler rund um Jan Hörl und Stephan Embacher ist die Qualifikation heute das "Heimspiel-Aufwärmen", um sich die beste Ausgangslage für das morgige Springen zu sichern.
LIVE-Ticker zur Vierschanzen-Tournee
Wer meistert die schwierigen Windbedingungen im Inntal und wer schnappt sich den Quali-Sieg auf der HS128?