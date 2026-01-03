Tournee LIVE: Quali in Innsbruck - das Ergebnis

Die Tournee ist in Österreich gelandet!

Nach den packenden Bewerben in Deutschland wartet heute die Herausforderung am Innsbrucker Bergisel. Für die ÖSV-Adler rund um Jan Hörl und Stephan Embacher ist die Qualifikation heute das "Heimspiel-Aufwärmen", um sich die beste Ausgangslage für das morgige Springen zu sichern.

LIVE-Ticker zur Vierschanzen-Tournee

Wer meistert die schwierigen Windbedingungen im Inntal und wer schnappt sich den Quali-Sieg auf der HS128?