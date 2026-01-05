Tournee LIVE: Quali in Bischofshofen - das aktuelle Ergebnis

Wer schafft den Sprung ins große Finale? Die 74. Vierschanzentournee biegt auf die Zielgerade ein.

Heute geht es in Bischofshofen auf der Paul-Außerleitner-Schanze (HS142) um die begehrten Startplätze für das Dreikönigsspringen.

Bischofshofen-Quali LIVE

Für die ÖSV-Adler rund um Jan Hörl und Stephan Embacher ist die heutige Qualifikation die Generalprobe vor heimischem Publikum. Es gilt, eine perfekte Weite in den Hang zu zaubern, um sich für morgen eine optimale Ausgangslage in den K.o.-Duellen zu sichern.

Wer meistert den weiten Radius der größten Schanze im Tournee-Kalender und wer muss vorzeitig die Koffer packen?