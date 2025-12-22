NEWS

ÖSV-Aufgebot für Vierschanzentournee steht fest

Cheftrainer Widhölzl setzt auf bewährte Kräfte. Dennoch wird ein weiterer ÖSV-Adler mit von der Partie sein.

ÖSV-Aufgebot für Vierschanzentournee steht fest Foto: © GEPA
Bei der Vierschanzentournee wird das rot-weiß-rote Aufgebot aus sieben Skispringern bestehen.

Neben Titelverteidiger Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft, die im Vorjahr die ersten drei Plätze belegten, sind wie schon zuletzt beim Weltcup in Engelberg auch Manuel Fettner, Stephan Embacher und Jonas Schuster dabei.

"Die Mannschaft bleibt gleich", erklärte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Einen zusätzlichen Quotenplatz holte sich Maximilian Ortner im Kontinentalcup.

Die Tournee beginnt nach den Weihnachtsfeiertagen traditionell in Deutschland mit den Bewerben in Oberstdorf (29. Dezember) und Garmisch-Partenkirchen (1. Jänner), ehe das Bergiselspringen in Innsbruck (4. Jänner) sowie das Dreikönigsspringen in Bischofshofen (6. Jänner) auf dem Programm stehen.

