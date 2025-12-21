Beim zweiten Springen des Wochenendes in Engelberg gehen die ÖSV-Springerinnen trotz guter Ausgangslage leer aus.

Lisa Eder liegt nach dem ersten Durchgang auf Rang drei, kommt aber im zweiten Sprung bei schwierigen Bedingungen nicht über 115 Meter hinaus. Sie fällt zurück und muss sich mit Rang acht zufriedengeben.

Vierter Sieg für Prevc

Der Sieg geht überlegen an Nika Prevc. Sie gewinnt 16,7 Punkte vor Anna Odine Stroem (NOR) und Katharina Schmid (GER). Für die Slowenin ist es der vierte Erfolg in dieser Saison.

Julia Mühlbacher liegt nach dem ersten Durchgang auf Rang 18. Im zweiten Sprung kann sie mit 113,5 Metern nicht nachlegen. Sie beendet den Bewerb als 18.

Auch die Japanerin Nozomi Maruyama kann nach ihrem fünften Saisonsieg am Samstag am Sonntag nicht mithalten. Bereits der erste Sprung misslingt. Im zweiten Versuch kommt sie auf 131,5 Meter und kann einige Plätze gutmachen. Sie wird Sechste.

Schreckmoment im zweiten Durchgang

Selina Freitag sorgt im zweiten Durchgang für einen Schreckmoment. Bei einem weiten Sprung auf 138 Meter kommt die Deutsche, die vor Eder an der Reihe ist, zu Sturz. Sie kann im Anschluss den Auslauf aber selbstständig verlassen.

Weiter geht es am 30.12. bei der Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen.

Das Ergebnis des zweiten Springens in Engelberg: