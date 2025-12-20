Skispringen LIVE: Kobayashi führt in Engelberg
Können die ÖSV-Adler in Engelberg am Vorjahreserfolg anknüpfen? Das erste Einzelspringen in der Schweiz im LIVE-Ticker:
Engelberg ist für Stefan Kraft & Co. die nächste Station im Skisprung-Weltcup (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Nach dem ersten Durchgang, in dem die Abstände sehr knapp waren, liegen zwei Japaner vorne, Ryoyu Kobayashi führt 0,2 Punkte vor Ren Nikaido. Domen Prevc, der Gewinner der letzten vier Bewerbe, liegt nach einem Sprung auf Platz drei.
Bester Österreicher ist Jonas Schuster auf Platz sechs, auch Jan Hörl liegt als Achter in den Top 10. Die weiteren Österreicher: Daniel Tschofenig auf Platz 12, Stefan Kraft auf Rang 13.
Im zweiten Durchgang nicht mehr dabei sind Manuel Fettner und Stephan Embacher, der gestürzt ist, zum Glück aber unverletzt blieb.