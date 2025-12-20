NEWS

Skispringen LIVE: Kobayashi führt in Engelberg

Können die ÖSV-Adler in Engelberg am Vorjahreserfolg anknüpfen? Das erste Einzelspringen in der Schweiz im LIVE-Ticker:

Skispringen LIVE: Kobayashi führt in Engelberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Engelberg ist für Stefan Kraft & Co. die nächste Station im Skisprung-Weltcup (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach dem ersten Durchgang, in dem die Abstände sehr knapp waren, liegen zwei Japaner vorne, Ryoyu Kobayashi führt 0,2 Punkte vor Ren Nikaido. Domen Prevc, der Gewinner der letzten vier Bewerbe, liegt nach einem Sprung auf Platz drei.

Bester Österreicher ist Jonas Schuster auf Platz sechs, auch Jan Hörl liegt als Achter in den Top 10. Die weiteren Österreicher: Daniel Tschofenig auf Platz 12, Stefan Kraft auf Rang 13.

Im zweiten Durchgang nicht mehr dabei sind Manuel Fettner und Stephan Embacher, der gestürzt ist, zum Glück aber unverletzt blieb.

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

ÖSV-Skispringerinnen gehen in Engelberg leer aus

ÖSV-Skispringerinnen gehen in Engelberg leer aus

Skispringen
Hauser und Eder erreichen in Annecy Top-Ten-Platzierung

Hauser und Eder erreichen in Annecy Top-Ten-Platzierung

Biathlon
1
Brennsteiner will Schweizer auf der Gran Risa ärgern

Brennsteiner will Schweizer auf der Gran Risa ärgern

Ski Alpin
Beierl überrascht mit nächstem Podestplatz im Monobob

Beierl überrascht mit nächstem Podestplatz im Monobob

Bob
Kriechmayr bedient: "Bin froh, dass ich weg bin aus Gröden"

Kriechmayr bedient: "Bin froh, dass ich weg bin aus Gröden"

Ski Alpin
2
Schweizer Machtdemonstration in Gröden: "Waren in eigener Liga"

Schweizer Machtdemonstration in Gröden: "Waren in eigener Liga"

Ski Alpin
Schweizer Show in Gröden - Österreicher schauen nur zu

Schweizer Show in Gröden - Österreicher schauen nur zu

Ski Alpin
6
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Engelberg Stefan Kraft Daniel Tschofenig Jan Hörl Domen Prevc Skisprung-Weltcup ÖSV-Skispringer