ÖSV-Adler springen in Engelberg am Podest vorbei

Beim ersten Einzelspringen in Engelberg schafft kein Österreicher den Sprung auf das Podest. Jonas Schuster erreicht jedoch sein bestes Weltcupergebnis.

Der Sieg geht auf der Großschanze an den Slowenen Domen Prevc. Er gewinnt 3,8 Punkte vor dem Deutschen Felix Hoffmann und sichert sich seinen fünften Weltcupsieg in Folge. Dritter wird der Japaner Ren Nikaido.

Nach dem ersten Durchgang liegt Ryoyu Kobayashi in Führung, er fällt jedoch nach einer längeren Wartezeit aufgrund zu starken Windes auf Rang sechs zurück.

Schuster erreicht bestes Weltcupergebnis

Schuster wird als bester Österreicher Fünfter. Bereits nach dem ersten Durchgang liegt der 22-Jährige auf dem sechsten Platz. Im zweiten Sprung steigert er sich noch einmal und erzielt sein bestes Weltcupergebnis.

Jan Hörl beendet den ersten Bewerb in der Schweiz mit zwei Sprüngen auf 134 Meter als Achter.

Stefan Kraft und Daniel Tschofenig liegen nach dem ersten Durchgang auf den Plätzen 12 und 13. Der zweite Sprung misslingt den beiden ÖSV-Adlern jedoch. Kraft kommt auf 128 Meter und muss sich mit Rang 14 zufriedengeben. Auch Tschofenig kommt nicht über 127 Meter hinaus. Er wird 16.

Schrecksekunde im ersten Durchgang

Für eine Schrecksekunde sorgt im ersten Durchgang Stefan Embacher. Er kommt bei 134 Meter zu Sturz, gibt aber anschließend im ORF-Interview Entwarnung.

Ebenfalls nicht im zweiten Durchgang dabei war Manuel Fettner. 116,5 Meter reichten nur für Platz 47.

Bereits am Sonntag (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) steht ein weiterer Bewerb auf der Großschanze (HS140) in Engelberg auf dem Programm.

Ergebnis des ersten Einzelspringens in Engelberg: