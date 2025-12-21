Für die Skispringer steht der letzte Bewerb vor der Vierschanzentournee an. In Engelberg steigt das zweite Einzelspringen - ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Beim ersten Einzelspringen in Engelberg schafft kein Österreicher den Sprung auf das Podest. Jonas Schuster erreichte jedoch mit Rang fünf sein bestes Weltcupergebnis. Der Sieg auf der Großschanze ging an den Slowenen Domen Prevc.

LIVE-Ticker: