Skispringen LIVE: Tournee-Generalprobe, Teil 2

Ein letztes Mal misst sich die Skisprung-Welt in Engelberg vor der Vierschanzentournee. Live-Ticker:

Skispringen LIVE: Tournee-Generalprobe, Teil 2 Foto: © GEPA
Für die Skispringer steht der letzte Bewerb vor der Vierschanzentournee an. In Engelberg steigt das zweite Einzelspringen - ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Beim ersten Einzelspringen in Engelberg schafft kein Österreicher den Sprung auf das Podest. Jonas Schuster erreichte jedoch mit Rang fünf sein bestes Weltcupergebnis. Der Sieg auf der Großschanze ging an den Slowenen Domen Prevc.

