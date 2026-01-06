Der Goldene Adler fliegt nach Slowenien! Nach acht packenden Sprüngen in Deutschland und Österreich steht der Sieger der 74. Vierschanzentournee fest: Domen Prevc thront am Ende souverän an der Spitze und tritt damit in die Fußstapfen seines Bruders Peter.

Alle Gesamtsieger der Vierschanzen-Tournee>>>

ÖSV mannschaftlich stark

Aus österreichischer Sicht ist das Endergebnis höchst erfreulich: Auch wenn es für den ganz großen Coup nicht gereicht hat, landen mit Jan Hörl und Youngster Stephan Embacher gleich zwei ÖSV-Adler auf dem Podest der Gesamtwertung.

Während Hörl seine Konstanz über die gesamte Tournee unter Beweis stellte, ist der dritte Rang von Embacher die Überraschung der Tournee.

Auch Daniel Tschofenig (7.) und Manuel Fettner (10.) schaffen den Sprung in die Top 10 und runden das hervorragende mannschaftliche Ergebnis der rot-weiß-roten Adler ab.