NEWS

Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung: Endstand

Das offizielle Endergebnis der Vierschanzen-Tournee! Domen Prevc triumphiert! ÖSV-Adler überzeugen mannschaftlich. Der Endstand der Vierschanzen-Tournee

Vierschanzen-Tournee - Gesamtwertung: Endstand Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Goldene Adler fliegt nach Slowenien! Nach acht packenden Sprüngen in Deutschland und Österreich steht der Sieger der 74. Vierschanzentournee fest: Domen Prevc thront am Ende souverän an der Spitze und tritt damit in die Fußstapfen seines Bruders Peter.

Alle Gesamtsieger der Vierschanzen-Tournee>>>

ÖSV mannschaftlich stark

Aus österreichischer Sicht ist das Endergebnis höchst erfreulich: Auch wenn es für den ganz großen Coup nicht gereicht hat, landen mit Jan Hörl und Youngster Stephan Embacher gleich zwei ÖSV-Adler auf dem Podest der Gesamtwertung.

Während Hörl seine Konstanz über die gesamte Tournee unter Beweis stellte, ist der dritte Rang von Embacher die Überraschung der Tournee.

Auch Daniel Tschofenig (7.) und Manuel Fettner (10.) schaffen den Sprung in die Top 10 und runden das hervorragende mannschaftliche Ergebnis der rot-weiß-roten Adler ab.

Tournee-Gesamtwertung - Endstand nach 4 Springen:

Mehr zum Thema

Tschofenig gewinnt in Bischofshofen! Prevc ist Tournee-Sieger

Tschofenig gewinnt in Bischofshofen! Prevc ist Tournee-Sieger

Skispringen
Tournee-Finale LIVE: ÖSV-Adler stark, aber Prevc vor Gesamtsieg

Tournee-Finale LIVE: ÖSV-Adler stark, aber Prevc vor Gesamtsieg

Skispringen
8
Prevc in der Bischofshofen-Quali vor drei Österreichern

Prevc in der Bischofshofen-Quali vor drei Österreichern

Skispringen
Tournee-Finale LIVE: Quali in Bischofshofen

Tournee-Finale LIVE: Quali in Bischofshofen

Skispringen
"Zu aggressiv" - Hörl sieht nach Quali noch Potenzial

"Zu aggressiv" - Hörl sieht nach Quali noch Potenzial

Skispringen
Alle Sieger der Vierschanzen-Tournee im Überblick

Alle Sieger der Vierschanzen-Tournee im Überblick

Skispringen
Männer und Frauen bleiben beim Skispringen getrennt

Männer und Frauen bleiben beim Skispringen getrennt

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Vierschanzen-Tournee Domen Prevc Jan Hörl Stephan Embacher