Skispringen: Zwei ÖSV-Topstars lassen nächste Weltcupstation aus

Österreichs Skisprung-Team wird mit einem veränderten Aufgebot zur ersten Weltcupstation nach der Tournee reisen.

Stefan Kraft und Daniel Tschofenig lassen laut Informationen des "Kurier" das Wochenende in Zakopane aus. Tschofenig hat im Anschluss an seinen Sieg in Bischofshofen schon durchklingen lassen, dass er eine Pause einlegen könnte.

Stattdessen werden die beiden in Bischofshofen im Hinblick auf die nahenden Olympischen Spiele einen Trainingsblock absolvieren. Begleiten soll die beiden Andreas Widhölzls Co-Trainer Matthias Troy.

Dichtes Programm in den nächsten Wochen

Einen der freigewordenen Plätze wird der Führende im Continental Cup, Markus Müller, übernehmen. Den zweiten lassen die Österreicher unbesetzt. Zeitgleich macht nämlich der Continental Cup in Sapporo Station, wo unter anderem der Elftplatzierte von Bischofshofen, Clemens Aigner, antritt.

Nach Zakopane würde es für den Weltcup-Tross ebenfalls nach Japan gehen. Dass sich diese Reise alle Österreicher antun, gilt als unwahrscheinlich. Eine Woche später wartet die Skiflug-WM in Oberstdorf, die sich Kraft und Co. auf keinen Fall entgehen lassen wollen.