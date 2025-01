Schockmoment! ORF-Kameraspringer stürzt am Bergisel

Am Samstag blicken die Augen gespannt auf den Innsbrucker Bergisel. Mit einer Dreifachführung startet Österreich in den rot-weiß-roten Teil der Vierschanzentournee.

Bereits am Freitag stand die Qualifikation an (Auch in Bergisel-Quali steht ein Österreicher ganz oben >>>). Zuvor kam es zu einem Schockmoment für die Zuschauer. ORF-Kameraspringer Maximilian Lienher stürzt bei der Landung am Bergisel und legt einen Bauchfleck hin.

Zum Glück kommt der Österreicher nur mit einigen Abschürfungen im Gesicht davon, schwere Verletzungen bleiben aus. "Es zeigt die Tücken dieser Bergiselschanze. Bei der Landung war er mit seinem Körperschwerpunkt zu weit vorne gewesen, dann kommt dieser Radiusdruck, diese Kompression. Und wenn der Schwerpunkt zu weit vorne ist, dann hat es ihm die Skier auseinandergezogen", meint Experte Andreas Goldberger, der einst selbst für seine Kamerasprünge bekannt war.

"Er ist wie ein Pinguin am Bauch dahingerutscht", so der Ex-Skispringer.