Das ÖSV-Skisprung-Team startet mit einem Fünffachsieg in der Quali in Obertdorf dominant in die Vierschanzen-Tournee.

Damit kommen Österreichs Top-Stars im Auftaktbewerb am Sonntag erst spät an die Reihe und sind in den letzten fünf K.o.-Duellen zu finden.

Die K.o.-Duelle der ÖSV-Springer

Quali-Sieger Daniel Tschofenig hat den US-Amerikaner Casey Larson als Duell-Gegner.

Davor kommt es zu einem Österreicher-Duell zwischen Stefan Kraft und Stephan Embacher.

Michael Hayböck springt gegen den Finnen Kasperi Valto. Jan Hörl hat Felix Trunz (SUI) als Duell-Partner. Maximilian Ortner wird von Ziga Jelar gefordert. Als erster ÖSV-Springer ist Markus Müller an der Reihe. Der 17. Der Quali bekommt es mit Marius Lindvik (NOR/34.) zu tun.

Weitere wichtige Duelle:

Pius Paschke (GER) vs. Adrian Tittel (GER)

Gregor Deschwanden (SUI) vs. Ilya Mizerniky (KAZ)

Andre Forfang (NOR) vs. Alex Insam (ITA)

Ryoyo Kobayashi (JPN) vs. Naoki Nakamura (JPN)

Der Tournee-Auftakt findet am Sonntag ab 16:30 Uhr statt.

Zeitplan der Vierschanzen-Tournee>>>