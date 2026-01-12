Der 53-jährige Skisprung-Oldie Noriaki Kasai kehrt am Wochenende in Sapporo über die nationale japanische Gruppe in den Weltcup zurück. Das berichtet das Fachportal "skispringen.com".

Der achtfache Olympia-Teilnehmer schlägt so seinen eigenen Altersrekord. Über die Qualifikation für den Bewerb und ein ansehnliches Ergebnis möchte sich der seit 1988 im Weltcup springende Athlet für die Olympischen Winterspiele in Cortina qualifizieren.

Aufgrund der starken Konkurrenz im japanischen Team wird dieser Traum aber wohl unerfüllt bleiben. Seinen letzten Weltcupeinsatz hatte Kasai, dreifacher Medaillengewinner bei Olympischen Winterspielen, im Februar 2025 in Sapporo, wo er 45. wurde.

30-Jähriger feiert Weltcup-Debüt

Neben Kasai wurden außerdem Ryoyu Kobayashi, Ren Nikaido, Naoki Nakamura, Sakutaro Kobayashi, Yukiya Sato, Keiichi Sato, Junshiro Kobayashi und Tomofumi Naito für die Bewerbe in Sapporo nominiert.

Komplettiert wird das Aufgebot von Go Yamamoto, der im Alter von immerhin schon 30 Jahren sein Debüt im Weltcup geben wird.