Auf der Skiflugschanze im slowenischen Planica soll die Weitenjagd weitergehen.

Die Regierung bewilligt Fördermittel in Höhe von 2,69 Millionen Euro, die eine Erweiterung der Schanze möglich machen.

Läuft mit dem Umbau alles nach Plan, sollen bereits ab November 2027 Flüge bis zu 270 Meter möglich sein und so auch der Schanzen- und Weltrekord von 254,5 Metern, gestanden im März 2025 von Domen Prevc aus Slowenien, überboten werden.

FIS passt Vorschriften an

Jelko Gros vom Nordic Center Planica freut sich in einem offiziellen Statement: "In diesem Jahr hat die FIS neue Vorschriften erlassen, die den maximal zulässigen Höhenunterschied vom Ende des Schanzentisches bis zum niedrigsten Punkt von 135 auf 140 Meter erhöhen."

Dazu ergänzt er: "In diesem Zusammenhang haben wir einen Investitionsvorschlag ausgearbeitet, der nun von der Regierung genehmigt wurde."

Kobayashi segelte in Island auf 291,0 Meter

Der Japaner und dreimalige Vierschanzentourneegewinner Ryoyu Kobayashi zeigte im April 2024 auf einer temporär gebauten Schanze in Island die Möglichkeiten auf: Er segelte auf 291,0 Meter. Der Sprung zählt jedoch nicht als offizieller Weltrekord.