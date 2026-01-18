NEWS

Skispringen LIVE: Das 2. Einzelspringen aus Sapporo

Können die ÖSV-Adler im zweiten Bewerb auf das Podest springen?

Skispringen LIVE: Das 2. Einzelspringen aus Sapporo Foto: © GEPA
In Sapporo findet der zweite Einzelbewerb der Skispringer auf der Großschanze statt (ab 3:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Das österreichische Team rund um Tschofenig, Kraft, Fettner, Embacher, Hörl, Ortner und Schuster will auch im zweiten Bewerb und dem letzten Halt vor der Skiflug-WM wieder um die Podestplätze mitreden.

Der große Gejagte im Weltcup ist weiterhin der Slowene Domen Prevc.

