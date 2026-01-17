NEWS

Skispringen LIVE: Das 1. Einzel aus Sapporo

In Japan springen die Herren um den nächsten Saisonsieg.

Skispringen LIVE: Das 1. Einzel aus Sapporo Foto: © GEPA
Am Samstag steigt das erste Springen der Männer in Sapporo (um 7:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die in der Vorwoche in Zakopane fehlenden Skispringer Stefan Kraft und Daniel Tschofenig kehren für die zwei Einzelbewerbe am Wochenende in Sapporo ins Weltcup-Aufgebot zurück.

Auch Stephan Embacher, Manuel Fettner, Jan Hörl, Maximilian Ortner und Jonas Schuster gehören zum ÖSV-Team und werden versuchen den Vierschanzentournee-Sieger und Weltcup-Führenden Domen Prevc zu schlagen.

Die 20 Skispringer mit den meisten Weltcupsiegen

#20 - Domen Prevc (Slowenien) - 16 Weltcupsiege
#20 - Matti Hautamäki (Finnland) - 16 Weltcupsiege

