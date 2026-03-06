Nika Prevc stellt neuen Rekord im Frauen-Skispringen auf

Überfliegerin Nika Prevc hat am Freitag auch den zweiten Bewerb in Lahti überlegen gewonnen und mit dem 16. Saisonsieg einen Rekord im Skisprung-Weltcup der Frauen aufgestellt.

Die 20-jährige Slowenin siegt in Finnland wie auch schon tags zuvor mit Respektabstand vor Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen und der Japanerin Nozomi Maruyama.

Mit ihrem 38. Weltcupsieg und dem 16. im 28. Bewerb des laufenden Winters übertrumpft Prevc die Japanerin Sara Takanashi, die als bisherige Rekordhalterin 15 Mal in der Saison 2013/14 triumphiert hatte.

Prevc, die am Donnerstag ihren dritten Gesamtweltcupsieg en suite fixiert hat, dominiert etwa eine Autostunde nördlich von Helsinki mit Sprüngen auf 130 sowie 128,5 m und gewinnt mit einem Vorsprung von 14,5 Punkten vor Ström. Maruyama liegt bereits 29,9 Zähler zurück.

Österreicherinnen springen an Top Ten vorbei

Hinzenbach-Siegerin Lisa Eder verpasst als beste Österreicherin auf Rang zwölf hingegen eine Top-Ten-Platzierung. Eder, derzeit noch Dritte im Gesamtweltcup, fehlen nach einem verpatzten ersten Durchgang 11,8 Punkte auf das Podium.

"Dass es nicht meine Lieblingsschanze ist, weiß ich jetzt", analysiert die Salzburgerin. "Es war mehr drin."

Die Oberösterreicherin Julia Mühlbacher kommt nicht über den 19. Platz hinaus.

In der kommenden Woche stehen noch zwei Bewerbe am legendären Holmenkollen in Oslo auf dem Programm, ehe die Saison mit den Skiflug-Weltcups in Vikersund und Planica abgeschlossen wird.