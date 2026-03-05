NEWS

15. Saisonsieg: Prevc fixiert Gesamtweltcup-Sieg in Lahti

Die slowenische Überfliegerin macht bei sechs verbleibenden Bewerben bereits alles klar. Lisa Eder landet im Wettkampf in den Top 5.

15. Saisonsieg: Prevc fixiert Gesamtweltcup-Sieg in Lahti Foto: © GEPA
Nika Prevc gewinnt zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup der Skisprung-Frauen.

Die 20-jährige Slowenin feiert in Lahti überlegen ihren 15. Saisonsieg, ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström beträgt 14,2 Punkte. Nozomi Maruyama aus Japan fehlen als Dritte 25,9 Zähler auf die Überfliegerin.

Prevc hat schon am Freitag die Chance, den Rekord für die meisten Erfolge in einer Saison zu übertreffen. Die Bestmarken für die meisten Podestplätze (aktuell 23) und die meisten Punkte (derzeit 2.196) hat sie bereits sicher.

Lisa Eder springt auf den fünften Platz, der nächste Podestplatz war mit 11,4 Punkten Rückstand außer Reichweite. Julia Mühlbacher belegt den 21. Rang (-81,2 Punkte), Hannah Wiegele verpasste als 34. den zweiten Durchgang.

Der zweite Wettkampf im WM-Ort von 2021 findet am Freitag ab 9:45 Uhr (LIVE-Ticker >>>) statt.

