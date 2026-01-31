Schockmoment: Franzoni mit "Miller-Gedenkaktion" in Crans Montana

Ski-Aufsteiger Giovanni Franzoni ist derzeit eines der heißesten Speed-Eisen im Ski-Weltcup der Männer.

Beim Training für die sonntägige Abfahrt in Crans Montana (ab 11 Uhr im LIVE-Ticker) sorgt der 24-Jährige für eine Schrecksekunde.

Wie einst Miller in Kitzbühel

Im oberen Teil der Strecke gerät Franzoni von der Ideallinie ab, fährt mit einem Ski über den Fangzaun und kann sich - ähnlich wie Bode Miller in Kitzbühel 2008 - gerade noch retten (siehe Video unten).

Wie auch bei Miller vor 18 Jahren geht der Stunt glücklicherweise gut.

Der Schnellste im Training ist sein Teamkollege Mattia Casse vor Alexander Cameron (CAN/+0,32) und Ryan Cochran-Siegle (USA/+0,52). Bester ÖSV-Läufer wird in Abwesenheit von Vincent Kriechmayr, der das Rennen in der Schweiz auslässt, Daniel Hemetsberger auf Rang vier (+0,62).