Biathlon: Gesamtweltcup-Siegerin verkündet Karriereende

Die Deutsche wird nach der laufenden Saison ihre Ski und das Gewehr an den Nagel hängen.

Die deutsche Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß beendet nach der laufenden Saison ihre Biathlon-Karriere.

Am Freitag verkündete die Verfolgungsweltmeisterin ihre Entscheidung, also nur neun Tage vor dem Start der Olympia-Rennen in Antholz.

"Nach der Saison wird Schluss sein. Ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht. Es hat sich die letzten Wochen so entwickelt, dass ich damit jetzt fein bin", sagte die 31-Jährige. Ob sie noch die Weltcups nach Olympia bestreitet, ließ Preuß offen.

