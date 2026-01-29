Standpunkt

Kann Österreich die Medaillenbilanz aus Peking toppen?

18 Medaillen in Peking – kann Österreich in Cortina 2026 mithalten oder droht ein Rückschlag?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei RedakteurInnen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der 13. Folge dreht sich alles um Österreichs Chancen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina. Nach 18 Medaillen in Peking 2022 stellt sich die Frage: Droht Österreich ein Dämpfer oder kann das Team die Bilanz sogar übertreffen?

Moderator Patrick Gstettner diskutiert mit Wintersport-Expertin Daniela Kulovits (LAOLA1) und Martin Huber (HEUTE) über Medaillenchancen, die wichtigsten AthletInnen, neue Bewerbe und mögliche Überraschungen.

Hier ansehen:

Standpunkt als Podcast anhören:

