Kann Österreich die Medaillenbilanz aus Peking toppen?
18 Medaillen in Peking – kann Österreich in Cortina 2026 mithalten oder droht ein Rückschlag?
Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.
Zwei RedakteurInnen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.
In der 13. Folge dreht sich alles um Österreichs Chancen bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina. Nach 18 Medaillen in Peking 2022 stellt sich die Frage: Droht Österreich ein Dämpfer oder kann das Team die Bilanz sogar übertreffen?
Moderator Patrick Gstettner diskutiert mit Wintersport-Expertin Daniela Kulovits (LAOLA1) und Martin Huber (HEUTE) über Medaillenchancen, die wichtigsten AthletInnen, neue Bewerbe und mögliche Überraschungen.
