Tour de Ski kommende Saison in drei Ländern

Die bei den vergangenen beiden Auflagen nur noch an zwei Italien-Schauplätzen durchgeführte Tour de Ski wird 2026/27 wieder internationaler.

Das Langlauf-Etappenrennen beginnt kommende Saison erstmals im französischen Les Rousses. Danach geht es laut FIS nach Oberstdorf und schließlich zum traditionellen Finale nach Val di Fiemme.

In Frankreich war die seit 20 Jahren ausgetragene Tour noch nie zu Gast, im deutschen Oberstdorf fand zuletzt 2023 eine Etappe statt.

Hinzenbach wird zweite Station

Im Skisprung-Weltcup der Frauen kommt es nächsten Winter durch die erstmalige Vierschanzen-Tournee für die anderen Österreich-Schauplätze zu Verschiebungen.

Hinzenbach wird bereits Ende November die zweite Station nach dem Auftakt in Lillehammer sein. Das bisher zu Jahresbeginn zum Zug gekommene Villach übernimmt den Hinzenbach-Termin im Februar.