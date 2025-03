Markus Müller sichert sich den Sieg in der Gesamtwertung des Continental-Cups.

Der Kärntner gewinnt den letzten Bewerb in Zakopane vor dem Deutschen Markus Eisenbichler sowie Rok Oblak aus Slowenien und feiert damit seinen dritten Saisonsieg.

Die Gesamtwertung schließt der 22-Jährige mit 1.101 Punkten und 192 Zählern Vorsprung auf seinen ÖSV-Teamkollegen Jonas Schuster ab, der in Zakopane Vierter wird. Der dritte Gesamt-Platz geht an den Norweger Robert Johansson, der im Zuge des norwegischen Anzug-Skandals von der FIS suspendiert wurde.

Im Vorjahr holte noch Maximilian Ortner den Gesamtsieg, der Kärntner konnte sich heuer im Weltcup-Team festsetzen. Auch Müller war in der laufenden Saison bereits mehrfach im Weltcup im Einsatz, seine besten Platzierungen waren zwei elfte Plätze in Engelberg sowie bei der Vierschanzentournee in Innsbruck.

