Hauser im Massenstart in Le Grand Bornand chancenlos

Am Samstag glänzte Lisa Hauser in der Verfolgung von Le Grand Bornand noch mit der schnellsten isolierten Zeit. Im Massenstart erlebt sie dagegen ein Debakel. Schon beim ersten Liegendschießen lässt die Tirolerin zwei Scheiben stehen.

Dadurch verliert sie schon den Anschluss, auch im Stehendanschlag bleiben drei Scheiben stehen. Mit 2:45,1 Rückstand wird Hauser letztlich 29.

Andexer erstmals im Massenstart

Etwas besser ergeht es Massenstart-Debütantin Anna Andexer. Die Salzburgerin, die sich dank ihrer Leistungen in Sprint und Verfolgung qualifiziert hat, wird 25. (4F/+2:13,2).

Den Sieg sichert sich auf der Schlussrunde die Norwegerin Maren Kirkeeide. Dahinter landen die beiden Französinnen Justine Braisaz-Bouchet und Lou Jeanmonnot, die sich einen Zielsprint um Platz zwei liefern. Knapp neben dem Podest landet Camille Bened (FRA), die mit etwa 15 Sekunden Vorsprung nach dem letzten Schießen geführt hat.

Giacomel siegt, Eder 23.

Bei den Männern gibt es einen italienischen Sieg. Tommaso Giacomel holt mit nur einem Schießfehler seinen zweiten Saisonsieg.

Dahinter sichert sich der fehlerfreie Eric Perrot Rang zwei (FRA/+18,1). Sprint-Sieger Vetle Sjaastad Christiansen überholt auf der Zielgeraden den Deutschen Justus Strelow und holt sich den letzten Platz auf dem Podium.

Simon Eder hat im Gegensatz zur Verfolgung keine Chance auf die vorderen Plätze. Der 42-jährige Salzburger kommt nach zwei Fehlern auf Rang 23 ins Ziel (+1:59,4).