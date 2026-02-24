Biathlon-Erfolgscoach dürfte Norweger verlassen

Im Biathlon bahnt sich ein großer Trainerwechsel an.

Der französische Schieß-Coach Siegfried Mazet verlässt nach Informationen der "L'Equipe" den norwegischen Verband und wechselt zur kommenden Saison zurück nach Frankreich.

Mazet betreut Norwegens Biathleten seit 2016, zuvor war der 48-Jährige acht Jahre lang im französischen Verband tätig. Als langjähriger Trainer und Mentor von Martin Fourcade wurde ihm ein bedeutender Anteil an den Erfolgen seines Athleten zugeschrieben.

Norwegen feierte unter seiner Ägide über 150 Weltcup-Siege und holte mehr als 40 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Bei den Norskern betreute Mazet u.a. Johannes Thinges Bö, der den Weltcup zwischen 2018 und 2025 dominierte.

Frankreich hat Vormachtstellung übernommen

Spätestens in dieser Saison hat Frankreich die Vormachtstellung im Biathlon übernommen.

Das französische Team sammelte bei Olympia sechs Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen. Damit war man die mit Abstand erfolgreichste Nation, gewann auch alle Staffel-Bewerbe.

In vier Jahren steigen die Olympischen Winterspiele in den französischen Alpen. Das ohnehin schon stärkste Team bekommt für die Herausforderung auf heimischen Boden wohl auch einen der erfolgreichsten Trainer aller Zeiten dazu.