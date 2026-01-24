NEWS

Prevc weiter nicht zu schlagen - Eder verpasst Stockerl klar

Die Slowenin feiert in Japan ihren bereits zwölften Saisonsieg.

Drei Tage nach ihrem ersten Weltcupsieg hat Skispringerin Lisa Eder einen Podestplatz in Sapporo klar verpasst.

Die Zao-Gewinnerin landete am Samstag in Japan auf dem siebenten Platz, auf das Stockerl fehlten der 24-jährigen Salzburgerin 14 Punkte. Ihren zwölften Saisonsieg feierte die slowenische Weltcup-Dominatorin Nika Prevc vor der Kanadierin Abigail Strate (-5,5) und Anna Odine Ström (-19,1) aus Norwegen. Die Oberösterreicherin Julia Mühlbacher belegte den 16. Platz.

"Es war ein bissl schwieriger", sagte Eder, die ihr volles Potenzial am Schanzentisch nicht ausspielen konnte. "Ich bin nicht ganz in die Hocke gekommen, morgen ist ein neuer Tag."

Am Sonntag (3.00 Uhr MEZ/live ORF 1) steht in Sapporo ein zweiter Bewerb auf dem Programm, der zugleich die Asientour nach Springen in Zhangjiakou und Zao beschließt.

