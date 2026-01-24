Streif LIVE: Alle Infos zur Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Das Warten hat ein Ende: Heute um 11:30 Uhr stürzen sich die besten Abfahrer der Welt über die Mausefalle auf die legendäre Streif.

Nach dem packenden Super-G am Freitag blickt die gesamte Sportwelt auf den Hahnenkamm.

Abfahrt in Kitzbühel LIVE>>>

Kann Marco Odermatt seine historische Mission erfüllen oder sorgt ein Außenseiter für die nächste Sensation in der Gamsstadt?

Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt>>>

Die Streckendaten der Streif im Überblick

Die legendäre Piste stellt Mensch und Material vor extreme Herausforderungen. Hier sind die harten Fakten zur Strecke: