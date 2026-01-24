Streif LIVE: Alle Infos zur Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Die Bilder der Weißwurst-Party 2026
Weitere Fakten zum Abfahrts-Klassiker:
Titelverteidiger: Im Vorjahr (2025) triumphierte der Kanadier James Crawford vor Alexis Monney (SUI) und Cameron Alexander (CAN). Alle Abfahrtssieger auf der Streif>>>
Die Jagd auf das Double: Erst drei Legenden konnten den Super-G und die Abfahrt im selben Jahr in Kitzbühel gewinnen: Hermann Maier, Stephan Eberharter und zuletzt Didier Cuche. Marco Odermatt könnte heute der Vierte im Bunde werden.
Letzter ÖSV-Erfolg: Der letzte österreichische Sieg auf der Streif liegt drei Jahre zurück. Vincent Kriechmayr krönte sich im Jahr 2023 zum bisher letzten ÖSV-Abfahrtskönig in Kitzbühel.
Die Ewige Bestenliste: Rekordsieger in der Hahnenkamm-Abfahrt ist der Schweizer Didier Cuche mit insgesamt 5 Triumphen. Dahinter folgt die österreichische Legende Franz Klammer mit 4 Abfahrtssiegen. Die Rekordsieger in Kitzbühel>>>