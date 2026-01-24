NEWS

Streif LIVE: Alle Infos zur Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Die Abfahrt des Jahres! Wer bändigt die Streif? Hier gibt es alle Infos, Startzeiten und Fakten zum Hahnenkamm-Highlight in Kitzbühel LIVE.

Streif LIVE: Alle Infos zur Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Warten hat ein Ende: Heute um 11:30 Uhr stürzen sich die besten Abfahrer der Welt über die Mausefalle auf die legendäre Streif.

Nach dem packenden Super-G am Freitag blickt die gesamte Sportwelt auf den Hahnenkamm.

Abfahrt in Kitzbühel LIVE>>>

Kann Marco Odermatt seine historische Mission erfüllen oder sorgt ein Außenseiter für die nächste Sensation in der Gamsstadt?

Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt>>>

Die Streckendaten der Streif im Überblick

Die legendäre Piste stellt Mensch und Material vor extreme Herausforderungen. Hier sind die harten Fakten zur Strecke:

  • Start: 1665 m

  • Ziel: 805 m

  • Länge: 3312 m

  • Höhenunterschied: 860 m

  • Streckenrekord: 1:51,58 Min. (Fritz Strobl, 1997)

  • Strecken-Passagen: Mausefalle, U-Hakerl, Steilhang, Alte Schneise, Seidlalm, Lärchenschuss, Oberhausberg, Hausbergkante, Traverse, Zielschuss.

Die Bilder der Weißwurst-Party 2026

Slideshow starten

24 Bilder

Weitere Fakten zum Abfahrts-Klassiker:

  • Die Jagd auf das Double: Erst drei Legenden konnten den Super-G und die Abfahrt im selben Jahr in Kitzbühel gewinnen: Hermann Maier, Stephan Eberharter und zuletzt Didier Cuche. Marco Odermatt könnte heute der Vierte im Bunde werden.

  • Letzter ÖSV-Erfolg: Der letzte österreichische Sieg auf der Streif liegt drei Jahre zurück. Vincent Kriechmayr krönte sich im Jahr 2023 zum bisher letzten ÖSV-Abfahrtskönig in Kitzbühel.

  • Die Ewige Bestenliste: Rekordsieger in der Hahnenkamm-Abfahrt ist der Schweizer Didier Cuche mit insgesamt 5 Triumphen. Dahinter folgt die österreichische Legende Franz Klammer mit 4 Abfahrtssiegen. Die Rekordsieger in Kitzbühel>>>

Mehr zum Thema

Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Die Startliste für die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel

Ski Alpin
1
Ski Alpin heute: Abfahrt der Männer in Kitzbühel

Ski Alpin heute: Abfahrt der Männer in Kitzbühel

Ski Alpin
Streif LIVE - So siehst du die Abfahrt in TV und Stream

Streif LIVE - So siehst du die Abfahrt in TV und Stream

Ski Alpin
Ski heute LIVE: Renn-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle

Ski heute LIVE: Renn-Programm in Kitzbühel & Spindlermühle

Ski Alpin
Zu weite Sprünge? Streif vor Abfahrtsklassiker entschärft

Zu weite Sprünge? Streif vor Abfahrtsklassiker entschärft

Ski Alpin
Kitzbühel - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026

Kitzbühel - Zeitplan der Hahnenkamm-Rennen 2026

Ski Alpin
Ist der klassische Abfahrer vom Aussterben bedroht?

Ist der klassische Abfahrer vom Aussterben bedroht?

Ski Alpin
4
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Kitzbühel Hahnenkamm-Rennen