Skiflug-WM heute: Entscheidungstag bei den Männern

Nach den zwei Durchgängen am Freitag steht heute das Finale des Einzelspringens in Oberstdorf auf dem Programm (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker).

In Führung liegt nach dem Fliegen auf der Heini-Klopfer Schanze Favorit und Dominator Domen Prevc. Dahinter liegen Ren Nikaido aus Japan und Marius Lindvik aus Norwegen.

Für die Österreicher lief Tag eins nicht unbedingt nach Wunsch. Bester ÖSV-Adler ist Jan Hörl auf Zwischenrang vier. Ihm fehlen allerdings fast 30 Punkte auf Leader Prevc. Stephan Embacher (8.), Stefan Kraft (10.), Manuel Fettner (21.) und Daniel Tschofenig (24.) sind weiter zurück.

Der Entscheidungstag der Skiflug-WM: