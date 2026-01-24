Streif-Sturzopfer: "Kann es noch immer nicht ganz glauben"

Glück im Unglück für Arnaud Boisset!

Der Schweizer kam beim spektakulären Seidlalm-Sprung im Super-G von Kitzbühel schwer zu Sturz, landete mit voller Wucht auf seinem Rücken und rutschte dann in den Fangzaun.

Boisset konnte aber eigenständig aufstehen und anschließend auch ins Ziel fahren. Noch am selben Tag meldete er sich auf Instagram zu Wort.

"Alles gut. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, aber es ist nix kaputt. Nur eine schwere Prellung an meinem Hintern. Meine Ausrüstung hat mich perfekt geschützt."