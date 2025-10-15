NEWS

Nicht fit genug! ÖSV-Olympiasieger verpasst Saisonstart

Der Salzburger ist nach einer langen Reha-Zeit noch nicht hundertprozentig fit. Sein Ziel bleiben die Saisonhiglights im Jänner und Februar.

Nicht fit genug! ÖSV-Olympiasieger verpasst Saisonstart Foto: © GEPA
Kommentare

Daniel Huber wird nicht beim Weltcupauftakt der Skispringer Ende November in Lillehammer dabei sein.

Nach Operationen an Knie und Hüfte und anschließend langen Rehas sei der Salzburger noch nicht wieder bei 100 Prozent und muss deshalb eine erneute Zwangpause einlegen.

"Es ist nicht so, dass ich eine akute Verletzung hätte, aber muskulär bin ich nicht ganz auf der Höhe. Deshalb habe ich mich nach Absprache mit den Trainern dazu entschieden, mich vorerst rauszunehmen und ein klassisches Aufbautraining zu absolvieren", sagt Huber gegenüber den "Salzburger Nachrichten".

Highlights erst später in der Saison

Bei seinem aktuellen Fitnesslevel würde es keinen Sinn machen beim Saisonauftakt zu starten: "Es ist nicht mein Ziel, mit 80 Prozent in die Saison zu gehen".

Vor allem in der späteren Saisonphase will der Team-Olympiasieger von 2022 fit sein, denn da warten die beiden großen Highlights in dieser Saison, die Skiflugweltmeisterschaft in Oberstdorf und vor allem die Olympischen Spiele in Predazzo.

Das war der Sommer der Skisprung-Stars

Manuel Fettner
Stefan Kraft

Slideshow starten

57 Bilder

Mehr zum Thema

"Körper muss mitspielen" - Haaser arbeitet weiter am Comeback

"Körper muss mitspielen" - Haaser arbeitet weiter am Comeback

Ski Alpin
Umbau eröffnet neue Weitenjagd - Planica peilt 270-Meter-Flüge an

Umbau eröffnet neue Weitenjagd - Planica peilt 270-Meter-Flüge an

Skispringen
1
CHL heute: KalPa Hockey - KAC

CHL heute: KalPa Hockey - KAC

Champions Hockey League
Paragliding-Unfall: Langlauf-Hoffnung verpasst Olympia

Paragliding-Unfall: Langlauf-Hoffnung verpasst Olympia

Langlauf
CHL heute: Red Bull Salzburg - Eisbären Berlin

CHL heute: Red Bull Salzburg - Eisbären Berlin

Champions Hockey League
ÖSV-Speed-Spezialist gibt Karriereende bekannt

ÖSV-Speed-Spezialist gibt Karriereende bekannt

Ski Alpin
3
Rossi und Minnesota müssen sich Dallas beugen

Rossi und Minnesota müssen sich Dallas beugen

NHL
5
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen ÖSV-Skispringer ÖSV-Adler Daniel Huber Olympia 2026 Lillehammer