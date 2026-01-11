Zwei ÖSV-Adler landen am Zakopane-Stockerl

Die ÖSV-Adler Jan Hörl und Manuel Fettner haben sich beim Weltcup-Springen in Zakopane nur dem Slowenen Anze Lanisek beugen müssen.

Hörl fällt am Sonntag bei Schneefall und schwierigen Windbedingungen nach Halbzeitführung noch auf Rang zwei zurück (-13,3 Punkte). Fettner landet in seiner Abschiedssaison als Dritter erstmals auf dem Podest (-15,4).

Einen gebrauchten Wettkampf erlebte Weltcup-Leader Domen Prevc. Der Slowene belegt nach zwei verpatzten Sprüngen nur Rang 27.

Embacher vom 23. auf fünften Rang

Stephan Embacher kann sich im Finale vom 23. noch auf den fünften Platz verbessern. Umgekehrt ergeht es Jonas Schuster. Nach Platz sechs in Durchgang eins fällt er dem Wind zum Opfer und beendet die Konkurrenz als 29.

Mit Maximilian Ortner als 13. und Markus Müller als 21. sammelen zwei weitere ÖSV-Adler Weltcuppunkte.

Daniel Tschofenig und Stefan Kraft verzichteten auf die Reise nach Polen.