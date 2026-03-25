Lokalmatador kommt bei Auftakt in Planica schwer zu Sturz

Beim traditionellen "Einfliegen" vor dem anstehenden Weltcup-Finale in Planica hat sich ein schwerer Sturz zugetragen.

Der Slowene Nik Heberle verlor kurz nach dem Absprung die Kontrolle und prallte mit voller Wucht auf den Aufsprunghügel der Schanze. Der 21-Jährige überschlug sich mehrmals und rutschte den Hang hinunter, im Auslauf blieb er regungslos liegen.

Rettungskräfte waren im Anschluss schnell vor Ort und leisteten Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde Heberle mit einem Rettungsschlitten abtransportiert und zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Laut slowenischen Medien war der 21-Jährige spätestens zum Zeitpunkt seiner Krankenhauseinlieferung wieder bei Bewusstsein, zudem habe er gemäß erster CT-Untersuchungen keine schweren Verletzungen an Kopf und Wirbelsäule erlitten. Er wird zur Sicherheit zumindest über Nacht im Krankenhaus bleiben.