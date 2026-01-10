Lisa Eder springt in Ljubno aufs Podest

ÖSV-Ass Lisa Eder darf sich am Samstag beim Weltcup-Springen in Ljubno über einen Stockerplatz freuen.

Die 24-jährige Tirolerin muss sich nur der überlegenen Slowenin Nika Prevc geschlagen geben, die sich mit 24,2 Punkten Vorsprung durchsetzt.

Auf Rang drei landet die Deutsche Selina Freitag. Nur 3,2 Punkte hinter dieser findet sich mit Julia Mühlbacher als Vierte bereits die nächste Österreicherin.

Ebenfalls noch in den Punkterängen landen Meghann Wadsak (26.) und Hannah Wiegele (28.).