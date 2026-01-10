Lisa Eder springt in Ljubno aufs Podest

NEWS

Die 24-jährige Tirolerin muss sich am Samstag nur der überlegenen Nika Prevc geschlagen geben.

ÖSV-Ass Lisa Eder darf sich am Samstag beim Weltcup-Springen in Ljubno über einen Stockerplatz freuen.

Die 24-jährige Tirolerin muss sich nur der überlegenen Slowenin Nika Prevc geschlagen geben, die sich mit 24,2 Punkten Vorsprung durchsetzt.

Auf Rang drei landet die Deutsche Selina Freitag. Nur 3,2 Punkte hinter dieser findet sich mit Julia Mühlbacher als Vierte bereits die nächste Österreicherin.

Ebenfalls noch in den Punkterängen landen Meghann Wadsak (26.) und Hannah Wiegele (28.).

Odermatt stellt Stenmark-Rekord in Adelboden ein

Hütter nach Zauchensee-Debakel: "Werde Aggressionen rauslassen"

Bob: Katrin Beierl holt in St. Moritz EM-Silber

Vonn gewinnt Zauchensee-Abfahrt - Debakel für ÖSV-Frauen

Ski LIVE: Was gelingt den ÖSV-Athleten am Chuenisbärgli noch?

ÖSV-Athletin nach Sturz in Zauchensee mit Heli abtransportiert

ÖSV-Debakel bei Vonn-Triumph in Zauchensee-Abfahrt

