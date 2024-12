Gelungener Tag für Österreichs Skispringer!

Beim ersten Teil der Vierschanzentournee-Generalprobe in Engelberg dürfen sich die ÖSV-Adler über einen Doppelsieg freuen - Jan Hörl triumphiert vor Daniel Tschofenig (Hier nachlesen >>>).

Für Hörl war es bereits der zweite Saisonsieg - schon in Lillehammer stand der Salzburger am obersten Treppchen des Podests. "Es ist unglaublich. Ich habe hier schon in den letzten Jahren sehr gute Ergebnisse machen dürfen. Es war mein erstes Stockerl da, ich komme mit dieser Schanze sensationell gut zurecht", lauten die ersten Worte des strahlenden Siegers.

Er habe vielleicht auch "ein bisserl Glück" auf seiner Seite gehabt, fügt er hinzu.

Mit seinem Kärntner Teamkollegen lieferte sich Hörl ein spannendes Duell. "Tschofi war gestern Erster in der Quali, er hat im ersten Durchgang eine Bombe gemacht. Das heißt einfach, teammäßig sind wir sehr stark. Wir haben heute wieder Eins-Zwei gemacht, also sensationell", freut er sich auch über die Leistung seines Landsmannes.

"Bin am letzten Flug einfach durchgefallen"

(Artikel wird unterhalb fortgeführt)

Die Österreicher mit den meisten Skisprung-Weltcupsiegen

Daniel Tschofenig führte nach dem ersten Durchgang. Im Finale fiel er - trotzdem mit einem guten Sprung - noch um ein paar Punkte hinter Jan Hörl zurück. Zufrieden ist aber dennoch, es fühle sich gut an.

Auch mit dem zweiten Durchgang war er zufrieden. "Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Sprung eigentlich ziemlich gut war. Oben ziemlich symmetrisch hinausgekommen", analysiert er.

"Aber ich bin dann im letzten Flugteil einfach durchgefallen. Ich weiß nicht, ob es jetzt die Bedingungen waren oder ob es an meinem Sprung gelegen ist. Aber im Großen und Ganzen müssen wir wirklich zufrieden sein mit dem Ergebnis", erklärt er.

Fest steht jedenfalls, dass Engelberg für die Österreicher weiterhin ein guter Boden bleibt. Erst im Vorjahr feierten sie einen Doppelsieg, damals gewann Stefan Kraft - diesmal nur 14. - den zweiten Bewerb vor Jan Hörl. Die finale Generalprobe für die Vierschanzentournee steigt am Sonntag (1. Durchgang ab 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Weltcup überholt Hörl Tschofenig somit. Auf Paschke fehlen dem Salzburger 151 Punkte. Zum Weltcupstand >>>

Die 10 jüngsten Sieger im Skisprung-Weltcup