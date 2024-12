Leider kein Podestplatz für ÖSV-Skispringerin Lisa Eder in Engelberg.

Die 23-Jährige segelt auf der Großschanze hinter Siegerin Nika Prevc (SLO/283,4 Pkte.), Katharina Schmid (GER/-10,9) und Thea Minyan Bjoerseth (NOR/-16,1) als Vierte knapp am Podest vorbei (-25,9) und verpasst einen erneuten Sprung unter die Top-Drei.

Nach dem ersten Durchgang liegt Eder ebenfalls auf Rang vier, kann auf Tuchfühlung mit der Spitze gehen und den Kontakt zum Podest halten. Im zweiten Durchgang ist die Tirolerin erneut solide unterwegs, am Ende reicht es allerdings knapp nicht für das Podest.

Die Top-Ten werden von Alexandria Loutitt (CAN), Ema Klinec (SLO), Eirin Maria Kvandal (NOR), Selina Freitag (GER), Jacqueline Seifriedsberger und Anna Odine Stroem (NOR) komplettiert.

Die weiteren Österreicherinnen sind hingegen etwas weiter hinten im Feld zu finden. Eva Pinkelnig wird Elfte, Julia Mühlbacher landet auf Rang 18, Sara Marita Kramer wird 25., Meghann Wadsak schließt ihr Weltcup-Debüt auf Rang 30 ab.

Am Sonntag geht es für die Frauen mit dem zweiten Springen in Engelberg weiter (ab 11:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

