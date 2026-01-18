Gibt Brignone bereits am Kronplatz ihr Comeback?

Wie der italienische Skiverband mitteilt, werde Frederica Brignone beim Einfahren entscheiden, ob sie am Dienstag beim Riesentorlauf am Kronplatz (ab 10:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) an den Start gehen wird.

Die Italienerin zog sich am 3. April 2025 eine doppelte Fraktur des Schien- und Wadenbeins zu, nun könnte sie früher als gedacht in den Weltcup zurückkehren. Bis zu den Olympischen Spielen bleiben noch drei Wochen Zeit.

Brignone konnte bereits Anfang Jänner wieder mit dem Super-G- und Riesentorlauftraining beginnen.

Fahnenträgerin bei Olympia

Bei den Olympischen Spielen wird Brignone in Mailand bei der Eröffnungsfeier die Fahnenträgerin des italienischen Teams sein.

Die 35-Jährige hat bereits drei Olympia-Medaillen geholt sowie zwei WM-Titel.