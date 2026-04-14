NEWS

Österreichische Skifahrerin und Ausrüster gehen getrennte Wege

Nach zwei gemeinsamen Jahren endet die Zusammenarbeit der ÖSV-Athletin und ihres Ski-Ausrüsters.

Österreichische Skifahrerin und Ausrüster gehen getrennte Wege Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Franziska Gritsch trennt sich wenige Wochen nach Saisonende von ihrem Ausrüster.

Wie die 29-jährige Tirolerin auf den sozialen Medien bekannt gibt, endet ihre Zusammenarbeit mit der italo-österreichischen Ski-Marke Blizzard-Tecnica:

"Vielen Dank an Blizzard-Tecnica für die Unterstützung und das Vertrauen in den letzten zwei Jahren, sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen. Jetzt, wo diese Reise zu Ende geht, bin ich dankbar für die Erfahrung. Ich schätze all die Arbeit und Hingabe, die ihr in unseren gemeinsamen Weg investiert habt, aufrichtig."

Gritsch, die seit Bekanntwerden der Liebesbeziehung mit Trainer Florian Stengg vor über zwei Jahren mit einem Privat-Team trainiert, ist zur Saison 2024/25 von Head zu Blizzard-Tecnica gewechselt.

Mit welchen Skiern sie in der kommenden Saison an den Start geht, ist noch nicht bekannt.

Die 10 Frauen mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Hanni Wenzel (Liechtenstein) - 11 Weltcupsiege
#9 - Pernilla Wiberg (Schweden) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Riesentorlauf-Spezialist muss unters Messer

Riesentorlauf-Spezialist muss unters Messer

Ski Alpin
Hirscher stoppt Comeback vorerst

Hirscher stoppt Comeback vorerst

Ski Alpin
9
Slalom-Spezialist gibt Karriereende bekannt

Slalom-Spezialist gibt Karriereende bekannt

Ski Alpin
Ex-Ski-Star hat neue Aufgabe als Eishockey-Coach

Ex-Ski-Star hat neue Aufgabe als Eishockey-Coach

Ski Alpin
Neuntes Saisontor für Marco Kasper bei Detroit-Niederlage

Neuntes Saisontor für Marco Kasper bei Detroit-Niederlage

NHL
Schweizer Eishockey-Teamchef gesteht: Corona-Zertifikat gefälscht

Schweizer Eishockey-Teamchef gesteht: Corona-Zertifikat gefälscht

Eishockey WM
3
Die Bausteine des Pustertal-Märchens

Die Bausteine des Pustertal-Märchens

ICE Hockey League
3

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Franziska Gritsch Blizzard