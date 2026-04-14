Franziska Gritsch trennt sich wenige Wochen nach Saisonende von ihrem Ausrüster.

Wie die 29-jährige Tirolerin auf den sozialen Medien bekannt gibt, endet ihre Zusammenarbeit mit der italo-österreichischen Ski-Marke Blizzard-Tecnica:

"Vielen Dank an Blizzard-Tecnica für die Unterstützung und das Vertrauen in den letzten zwei Jahren, sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen. Jetzt, wo diese Reise zu Ende geht, bin ich dankbar für die Erfahrung. Ich schätze all die Arbeit und Hingabe, die ihr in unseren gemeinsamen Weg investiert habt, aufrichtig."

Gritsch, die seit Bekanntwerden der Liebesbeziehung mit Trainer Florian Stengg vor über zwei Jahren mit einem Privat-Team trainiert, ist zur Saison 2024/25 von Head zu Blizzard-Tecnica gewechselt.

Mit welchen Skiern sie in der kommenden Saison an den Start geht, ist noch nicht bekannt.