Franzoni im ersten Kitzbühel-Training voran

Im ersten Kitzbühel-Training liegen die ÖSV-Asse zurück. Kriechmayr ist als Bester 16.

Der Super-G Sieger von Wengen Giovanni Franzoni zeigt auch im ersten Abfahrtstraining von Kitzbühel eine starke Leistung und belegt Platz eins.

Hinter ihm liegt sein Teamkollege Christof Innerhofer, der mit Startnummer 22 nur 11 Hundertstel hinter Franzoni abschwingt.

Marco Odermatt beendet das Training als Zwölfter mit +1,41 Sekunden Rückstand.

Hahnenkammrennen 2026 - Bilder des 1. Trainings

Österreicher im 1. Training weit zurück

Bester Österreicher im ersten Hahnenkammtraining wird Vincent Kriechmayr als 16. mit 1,54 Sekunden Rückstand. Der Oberösterreicher kassiert den Großteil seins Rückstandes bereits im oberen Teil.

Dahinter auf Rang 18 und 19 liegen seine ÖSV-Teamkollegen Otmar Striedinger (+1,65) und Vincent Wieser (+1,71). 21. ist Daniel Hemetsberger (+1,77).

Marco Schwarz hat auf den Trainingslauf verzichtet. Wie auch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.

