Franzoni im ersten Kitzbühel-Training voran

Hahnenkammrennen 2026 - Bilder des 1. Trainings
Österreicher im 1. Training weit zurück
Bester Österreicher im ersten Hahnenkammtraining wird Vincent Kriechmayr als 16. mit 1,54 Sekunden Rückstand. Der Oberösterreicher kassiert den Großteil seins Rückstandes bereits im oberen Teil.
Dahinter auf Rang 18 und 19 liegen seine ÖSV-Teamkollegen Otmar Striedinger (+1,65) und Vincent Wieser (+1,71). 21. ist Daniel Hemetsberger (+1,77).
Marco Schwarz hat auf den Trainingslauf verzichtet. Wie auch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.