Franzoni im ersten Kitzbühel-Training voran

Der Super-G Sieger von Wengen Giovanni Franzoni zeigt auch im ersten Abfahrtstraining von Kitzbühel eine starke Leistung und belegt Platz eins.

Hinter ihm liegt sein Teamkollege Christof Innerhofer, der mit Startnummer 22 nur 11 Hundertstel hinter Franzoni abschwingt.

Marco Odermatt beendet das Training als Zwölfter mit +1,41 Sekunden Rückstand.