Nach dreijähriger Verletzungspause: ÖSV-Adler siegt bei Comeback

Philipp Aschenwald meldet sich in Eisenerz eindrucksvoll auf den Skisprung-Schanzen der Welt zurück. Schon am Samstag gewann ein ÖSV-Teamkollege.

Nach dreijähriger Verletzungspause: ÖSV-Adler siegt bei Comeback
Philipp Aschenwald gehörte einst zum Stammpersonal der Weltcup-Mannschaft und stand bereits zweimal auf dem Weltcup-Podest.

Seine Karriere erhielt 2023 aber einen herben Dämpfer. Bei einem Trainingssprung zog er sich einen Riss des vorderen Kreuzbands, einen Einriss des hinteren Kreuzbands sowie einen Riss des Außenmeniskus im linken Knie zu.

Knapp drei Jahre später meldet sich der Tiroler eindrucksvoll zurück. Im Continentalcup gewinnt er am Sonntag den zweiten Heim-Bewerb, der in einem Durchgang ausgetragen wird, in Eisenerz. Im ersten Springen am Samstag zeigte er schon mit Rang neun auf.

Damit feiern die ÖSV-Adler zwei Siege an diesem Wochenende. Tags zuvor triumphierte Clemens Aigner, Clemens Leitner wurde Dritter. Aigner führt auch die Gesamtwertung an.

