Prevc ist Skiflug-Weltmeister! ÖSV-Adler bleibt nur Blech

Domen Prevc ist Skiflug-Weltmeister 2026!

Der Slowene bestätigt seine Favoritenrolle in Oberstdorf und bringt seinen Halbzeit-Vorsprung locker über den dritten und vierten Durchgang. Am Ende fehlt ihm bei 59,5 Punkten Guthaben auf den Norweger Marius Lindvik nur ein Zähler auf den größten Vorsprung aller Zeiten.

Bronze geht an den Japaner Ren Nikaido, der im letzten Flug noch hinter Lindvik zurückfällt.

Jan Hörl verpasst Bronze als Vierter, hat auf den Japaner aber schon 23,6 Zähler Rückstand. Stephan Embacher landet auf Rang fünf, Titelverteidiger Stefan Kraft wird Siebenter.

Am Sonntag wird in Oberstdorf noch der Team-Weltmeister ermittelt. Österreich wird in der Besetzung Hörl, Kraft, Embacher und Manuel Fettner, der auf Rang 16 landet, antreten. Daniel Tschofenig enttäuscht als 27.