Prevc ist Skiflug-Weltmeister! ÖSV-Adler bleibt nur Blech

Der Saison-"Domenator" schrammt in Oberstdorf an einem Punkterekord vorbei. Die Österreicher bleiben knapp ohne Medaille.

Prevc ist Skiflug-Weltmeister! ÖSV-Adler bleibt nur Blech Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Domen Prevc ist Skiflug-Weltmeister 2026!

Der Slowene bestätigt seine Favoritenrolle in Oberstdorf und bringt seinen Halbzeit-Vorsprung locker über den dritten und vierten Durchgang. Am Ende fehlt ihm bei 59,5 Punkten Guthaben auf den Norweger Marius Lindvik nur ein Zähler auf den größten Vorsprung aller Zeiten.

Alle Skiflug-Weltmeister>>>

Bronze geht an den Japaner Ren Nikaido, der im letzten Flug noch hinter Lindvik zurückfällt.

Jan Hörl verpasst Bronze als Vierter, hat auf den Japaner aber schon 23,6 Zähler Rückstand. Stephan Embacher landet auf Rang fünf, Titelverteidiger Stefan Kraft wird Siebenter.

Am Sonntag (ab 16:15 Uhr im LIVE-Ticker>>>) wird in Oberstdorf noch der Team-Weltmeister ermittelt. Österreich wird in der Besetzung Hörl, Kraft, Embacher und Manuel Fettner, der auf Rang 16 landet, antreten. Daniel Tschofenig enttäuscht als 27.

