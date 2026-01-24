Skifliegen LIVE - Final-Tag der WM: das Ergebnis

Tag der Entscheidung bei der Skiflug-WM in Oberstdorf.

Nach dem packenden ersten Tag ruhen Österreichs Hoffnungen auf Jan Hörl, der als Vierter nur hauchdünne 6,8 Punkte hinter dem Podest liegt. Kann er im Finale die Nerven bewahren und den Sprung unter die Top 3 schaffen?

An der Spitze kämpft der „Domenator“ Domen Prevc gegen die Angriffe von Ren Nikaido und Marius Lindvik.

Der Fahrplan zur Entscheidung:

Durchgang 3: Jetzt live – wer positioniert sich für den finalen Flug?

Durchgang 4: Der alles entscheidende Flug um Gold

ÖSV-Check: Neben Hörl wollen auch Stephan Embacher und Titelverteidiger Stefan Kraft im Klassement noch einmal Boden gutmachen.

Wer kürt sich zum Flugkönig von Oberstdorf? Verpasse keinen Meter!