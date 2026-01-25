Skifliegen LIVE: Der Teambewerb der Männer

Nach dem Einzelbewerb der Männer bei der Skiflug-WM steht nun der Teambewerb am Programm (ab 16:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Bei der Skiflug-WM 2024 am Kulm konnte Slowenien mit Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc und Timi Zajc klar gewinnen.

Die Silbermedaille ging an die ÖSV-Adler, die mit Stefan Kraft, Michael Hayböck, Jan Hörl und Manuel Fettner ein Team bildeten. Rang drei holten sich die Deutschen.

Am Start sein werden für das österreichische Team im heutigen Bewerb: ...

Der Teambewerb der Männer: