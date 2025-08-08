2023 feierte Lake Placid sein Comeback im Kalender des Skisprungweltcups. In der kommenden Saison kann der Tross dort aber nicht Station machen.

Bauarbeiten verhindern eine Austragung des Weltcupwochenendes: Die Aussichtsplattform auf der Schanze muss saniert werden. Dadurch ist der Zugang zum Schanzenturm nicht möglich und somit die Durchführung des Weltcups.

Die FIS plant mit dem Ort aber dennoch langfristig im Kalender. "Die Region ist ein bewährter Weltcup-Austragungsort und wird nach Abschluss der Bauarbeiten in den Kalender zurückkehren."

Ein Ersatzort für den 13. und 14. Dezember 2025 ist schon kommuniziert worden. Deutschland springt mit Klingenthal ein, allerdings mit verändertem Programm. Frauen und Männer absolvieren jeweils zwei Einzelbewerbe. Der geplante Mixed-Bewerb entfällt.

Raw-Air-Tour abgesagt

Lake Placid ist aber nicht der einzige geplante Weltcupstop, der 2025/26 nicht stattfindet.

Die Raw-Air-Tour in Norwegen wurde für 2026 abgesagt. Der Winter ist ohnehin gespickt mit Highlights wie den Olympischen Spielen und der Skiflug-WM. Zudem hat die Vierschanzentournee einen festen Platz im Kalender. Von FIS-Renndirektor Sandro Pertile heißt es, man wolle sich auf weniger Wettkämpfe konzentrieren.

Die Serie hat aber auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Eine Rückkehr erscheint höchst fraglich.

