    Planänderung: Karriereende für ÖSV-Skispringer

    Der 31-Jährige hat seinen Platz im Polizeispitzensportkader verloren, eine Fortführung der Karriere hat sich damit für ihn erledigt.

    Skispringer Ulrich Wohlgenannt beendet seine Profikarriere.

    Der 31-Jährige wurde zuletzt bereits neben dem Tiroler Thomas Lackner und dem Steirer David Haagen aus dem Polizeispitzensportkader gestrichen, noch im Mai hatte Wohlgenannt betont, seine Karriere ohne ÖSV-Kaderstatus fortsetzen zu wollen.

    Wochen später wurde Wohlgenannt dann darüber informiert, seinen Status als Polizei-Spitzensportler verloren zu haben, was mit fehlenden Leistungen begründet wurde. Das sei für ihn "grundsätzlich auch in Ordnung", sagt er der "Krone".

    Von Entscheidung überrascht

    Mit der Kommunikation dieser Entscheidung zeigt sich Wohlgenannt weniger zufrieden. "Ich habe im Vorfeld nie etwas gehört, dass ich in Gefahr bin, den Status zu verlieren", sagt er. Hätte er früher davon erfahren, möglicherweise den Status zu verlieren, hätte er sich auf die neue Situation einstellen können und sich Gedanken über die Finanzierung der neuen Saison machen können. 

    Unter den gegebenen Umständen sei es aber kein Thema gewesen, noch eine Saison zu springen. "Das kann ich weder meiner Frau noch mir antun", so Wohlgenannt. Er wird jetzt in Absam die Polizeischule fertigmachen.

