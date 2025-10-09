Vor Weltcupauftakt: ÖSV-Star muss Trainingspause einlegen

Knapp zwei Wochen vor dem Auftakt in den alpinen Ski-Winter in Sölden muss Manuel Feller eine unfreiwillige Trainingspause einlegen.

Den ÖSV-Star zwickt wieder einmal der Rücken, wie am Donnerstag bei einem ohne den Tiroler abgelaufenen Medientermin seiner Skifirma bekannt wurde. Der 32-Jährige wurde am Montag infiltriert und will in der kommenden Woche wieder das Schneetraining aufnehmen.

"Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme für Sölden", sagt Atomic-Rennchef Christian Höflehner. Feller wird deshalb auch am Freitag bei der traditionellen Modeschau des Österreichischen Skiverbandes fehlen.

