    Vor Weltcupauftakt: ÖSV-Star muss Trainingspause einlegen

    Der Technik-Spezialist leidet wieder unter Rückenproblemen und muss zwei Wochen vor dem Saisonauftakt eine unfreiwillige Pause einlegen.

    Vor Weltcupauftakt: ÖSV-Star muss Trainingspause einlegen Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Knapp zwei Wochen vor dem Auftakt in den alpinen Ski-Winter in Sölden muss Manuel Feller eine unfreiwillige Trainingspause einlegen.

    Den ÖSV-Star zwickt wieder einmal der Rücken, wie am Donnerstag bei einem ohne den Tiroler abgelaufenen Medientermin seiner Skifirma bekannt wurde. Der 32-Jährige wurde am Montag infiltriert und will in der kommenden Woche wieder das Schneetraining aufnehmen.

    "Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme für Sölden", sagt Atomic-Rennchef Christian Höflehner. Feller wird deshalb auch am Freitag bei der traditionellen Modeschau des Österreichischen Skiverbandes fehlen.

