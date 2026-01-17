Starker Wind: Jury verkürzt Abfahrt in Wengen

Die Abfahrt in Wengen (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) findet heute mit einer Veränderung statt.

Wie die Veranstalter am Samstag bekanntgeben, musste der Start der Lauberhornabfahrt aufgrund starken Windes nach unten verlegt werden.

Der neue Start erfolgt nun beim Hundschopf, die Startzeit um 12:30 Uhr bleibt gleich. Dadurch fallen mehrere Gleitpassagen sowie der Russisprung und der Traversenschuss weg.