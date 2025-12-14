NEWS

Ski-Weltcup LIVE: Slalom der Männer in Val d'Isere

Gelingt Österreichs Technikern der erste Slalom-Podestplatz? In Val d'Isere steht der dritte Saisonbewerb an. Live-Infos:

Ski-Weltcup LIVE: Slalom der Männer in Val d'Isere Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schaffen die ÖSV-Techniker den ersten Slalom-Podestplatz der Saison?

Noch warten Marco Schwarz und Co. auf das erste Stockerl der Saison. In Val d'Isere steht am Sonntag der dritte Bewerb an (1. Durchgang ab 09:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Bisher konnten Lucas Braathen und Paco Rassat sich zu den Siegern küren. Das beste Ergebnis aus österreichischer Sicht war ein sechster Platz von Dominik Raschner in Gurgl.

Der zweite Durchgang steigt um 13:00 Uhr.

LIVE-Ticker:

Die 15 besten Skifahrer Österreichs aller Zeiten

#15 - Anderl Molterer (26 Punkte)
#15 - Anderl Molterer

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Das sind die Startnummern für den Slalom in Val d'Isere

Das sind die Startnummern für den Slalom in Val d'Isere

Ski Alpin
Odermatt: "Brandy schenkt uns den Dreifachsieg"

Odermatt: "Brandy schenkt uns den Dreifachsieg"

Ski Alpin
Das Endergebnis des Riesentorlaufs von Val d'Isere

Das Endergebnis des Riesentorlaufs von Val d'Isere

Ski Alpin
Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

Ski Alpin
Die 20 Männer mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Die 20 Männer mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Ski Alpin
3
Brennsteiner verspielt Führung bei Schweizer-Dreifachsieg

Brennsteiner verspielt Führung bei Schweizer-Dreifachsieg

Ski Alpin
2
Statistik: RTL und Slalom-Sieger in Val d'Isere

Statistik: RTL und Slalom-Sieger in Val d'Isere

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Slalom Marco Schwarz Slalom-Weltcup Val d'Isère