Ski-Weltcup LIVE: Slalom der Männer in Val d'Isere

Schaffen die ÖSV-Techniker den ersten Slalom-Podestplatz der Saison?

Noch warten Marco Schwarz und Co. auf das erste Stockerl der Saison. In Val d'Isere steht am Sonntag der dritte Bewerb an (1. Durchgang ab 09:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Bisher konnten Lucas Braathen und Paco Rassat sich zu den Siegern küren. Das beste Ergebnis aus österreichischer Sicht war ein sechster Platz von Dominik Raschner in Gurgl.

Der zweite Durchgang steigt um 13:00 Uhr.

LIVE-Ticker: